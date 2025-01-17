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Регион
17 января, 15:30

Россия и Иран договорились не оказывать помощи противникам друг друга

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который сегодня подписали президенты России и Ирана, предусматривает запрет на оказание помощи противникам друг друга. Текст документа ранее был опубликован на сайте Кремля.

Многостраничный договор, о котором идёт речь, поделён на 47 статей, касающихся разных сфер взаимодействия двух стран. В третьей статье отмечается, что если одна из сторон вдруг подвергнется агрессии, другая не должна оказывать противнику никакой помощи.

Россия и Иран также договорились о сотрудничестве спецслужб в целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам.

Путин и президент Ирана подписали договор о стратегическом партнёрстве
Путин и президент Ирана подписали договор о стратегическом партнёрстве

Ранее президент Владиимр Путин назвал прорывным договор о стратегическом партнёрстве с Ираном. Он подчеркнул, что обе стороны согласны не останавливаться на достигнутом и стремятся вывести свои отношения на новый уровень.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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