Россия и Иран договорились не оказывать помощи противникам друг друга
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который сегодня подписали президенты России и Ирана, предусматривает запрет на оказание помощи противникам друг друга. Текст документа ранее был опубликован на сайте Кремля.
Многостраничный договор, о котором идёт речь, поделён на 47 статей, касающихся разных сфер взаимодействия двух стран. В третьей статье отмечается, что если одна из сторон вдруг подвергнется агрессии, другая не должна оказывать противнику никакой помощи.
Россия и Иран также договорились о сотрудничестве спецслужб в целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам.
Ранее президент Владиимр Путин назвал прорывным договор о стратегическом партнёрстве с Ираном. Он подчеркнул, что обе стороны согласны не останавливаться на достигнутом и стремятся вывести свои отношения на новый уровень.
Kandinsky 3.1 / Life.ru