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Регион
17 января, 15:08

Путин назвал прорывным договор о стратегическом партнёрстве с Ираном

На пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, российский лидер Владимир Путин назвал подписанный между двумя странами договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве прорывным.

Он подчеркнул, что обе стороны согласны не останавливаться на достигнутом и стремятся вывести свои отношения на новый уровень. Путин отметил, что в соглашении обозначены амбициозные цели и направления для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе, охватывающие такие сферы, как политика, безопасность, торговля и инвестиции, а также гуманитарные области.

«Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего Евразийского региона», — заключил президент РФ.

В Кремле отдали на откуп сторонникам теорий заговора размышления о дате подписания договора с Ираном
В Кремле отдали на откуп сторонникам теорий заговора размышления о дате подписания договора с Ираном

Напомним, сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле. Лидеры общались в узком и расширенном составах. Во время встречи руководители подписали Соглашение о всестороннем стратегическом партнёрстве. Это документ, который охватывает различные области, такие как оборона, энергетика, финансы, промышленность и технологии, утверждает статус отношений между Москвой и Тегераном как стратегического партнёрства.

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Life.ru

Александра Мышляева
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