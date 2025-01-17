Путин назвал прорывным договор о стратегическом партнёрстве с Ираном

Он подчеркнул, что обе стороны согласны не останавливаться на достигнутом и стремятся вывести свои отношения на новый уровень. Путин отметил, что в соглашении обозначены амбициозные цели и направления для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе, охватывающие такие сферы, как политика, безопасность, торговля и инвестиции, а также гуманитарные области.