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17 января, 11:31

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Ирана

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле. Фото © Life.ru

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана.

Российский лидер подчеркнул, что визит иранского коллеги имеет особый характер и по его итогам будет заключён договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин добавил, что соглашение пойдёт на пользу развитию торгово-экономических связей между странами.

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Напомним, самолёт Масуда Пезешкиана сегодня прибыл в аэропорт «Внуково-2». Перед переговорами с Владимиром Путиным иранского политика встретила делегация во главе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым.

Александр Юнашев
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