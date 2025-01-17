В Кремле начались переговоры Путина с президентом Ирана
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле. Фото © Life.ru
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и иранского лидера Масуда Пезешкиана.
Российский лидер подчеркнул, что визит иранского коллеги имеет особый характер и по его итогам будет заключён договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин добавил, что соглашение пойдёт на пользу развитию торгово-экономических связей между странами.
Напомним, самолёт Масуда Пезешкиана сегодня прибыл в аэропорт «Внуково-2». Перед переговорами с Владимиром Путиным иранского политика встретила делегация во главе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым.