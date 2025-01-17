В Кремле начались переговоры Путина с президентом Ирана

Российский лидер подчеркнул, что визит иранского коллеги имеет особый характер и по его итогам будет заключён договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Путин добавил, что соглашение пойдёт на пользу развитию торгово-экономических связей между странами.