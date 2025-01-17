Пашинян по телефону пояснил Путину ситуацию с планами Армении вступить в ЕС

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что стороны затронули некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества, в основном в энергетической сфере. Кроме того, была констатирована выгода от совместной работы в рамках Евразийского экономического сообщества, в том числе для экономики Армении.

Пашинян также пояснил Путину ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с ЕС. Глава РФ дал соответствующие комментарии и оценки по этому вопросу.

О разговоре политиков сообщили и в пресс-службе Правительства Армении.