Пашинян по телефону пояснил Путину ситуацию с планами Армении вступить в ЕС
Кремль: Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном по инициативе Еревана
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана, сообщили в пресс-службе Кремля.
Там отметили, что стороны затронули некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества, в основном в энергетической сфере. Кроме того, была констатирована выгода от совместной работы в рамках Евразийского экономического сообщества, в том числе для экономики Армении.
Пашинян также пояснил Путину ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с ЕС. Глава РФ дал соответствующие комментарии и оценки по этому вопросу.
О разговоре политиков сообщили и в пресс-службе Правительства Армении.
«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки армяно-российских отношений», — заявили там.
ТАСС / Валерий Шарифулин