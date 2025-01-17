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17 января, 10:29

Пашинян по телефону пояснил Путину ситуацию с планами Армении вступить в ЕС

Кремль: Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном по инициативе Еревана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что стороны затронули некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества, в основном в энергетической сфере. Кроме того, была констатирована выгода от совместной работы в рамках Евразийского экономического сообщества, в том числе для экономики Армении.

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Пашинян также пояснил Путину ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с ЕС. Глава РФ дал соответствующие комментарии и оценки по этому вопросу.

О разговоре политиков сообщили и в пресс-службе Правительства Армении.

«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки армяно-российских отношений», — заявили там.

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Напомним, 9 января армянское правительство одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в ЕС. В Кремле оценили возможность Еревана усидеть на двух стульях в ЕС и ЕАЭС. Кроме того, в Госдуме рассказали Армении, что ждёт её в Евросоюзе.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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