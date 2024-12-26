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26 декабря, 14:29

«Что у вас за проблема?» Лукашенко и Пашинян устроили публичную перепалку на саммите в России

Лукашенко в перепалке с Пашиняном предложил доставить его на саммит ЕАЭС в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Евразийского экономического союза, который проходил в Ленинградской области. Закавказский политик участвовал в мероприятии по видеосвязи. В ходе саммита Лукашенко предложил провести летнюю встречу ЕАЭС в Минске в конце мая. Пашинян сразу отказался ехать в Белоруссию, заявив, что армянская делегация примет участие в саммите по видеосвязи.

Лукашенко и Пашинян устроили публичную перепалку на саммите ЕАЭС. Видео © Life.ru

«Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — предложил Лукашенко.

Пашинян ответил, что выступал по этому поводу с публичным заявлением, которое остаётся в силе. Лукашенко в ответ пообещал «рассмотреть это заявление» и отметил, что в Минске может не оказаться телевизора для дистанционного участия.

«А что тут рассматривать? Мое заявление не подлежит рассмотрению <...> Понимаю, что, может, у вас появились ещё и проблемы с телевизорами. Я с пониманием отношусь к этому», — заключил Пашинян.

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Напомним, ранее в Ленобласти прошёл саммит ЕАЭС. Лукашенко перед мероприятием неплохо размялся, наколов дров.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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