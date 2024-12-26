Лукашенко снова наломал дров перед встречей с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по традиции взялся за топор перед началом важных переговоров на саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Политик бодро и активно начал своё загородное утро. Он вышел поразмяться и занялся колкой дров, показав отличное мастерство. Кадрами делился телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко колет дрова. Фото © Telegram / Пул Первого

Встреча лидеров СНГ проходит недалеко от Петербурга — в курортном комплексе «Игора». Само мероприятие будет носить неформальный характер, поэтому политики смогут не только обсудить деловые вопросы, но и отдохнуть. Как не раз говорил Лукашенко, досуг нужно проводить активно, поэтому колка — дров — это ещё и прекрасный спорт.