Объяснил на топоре: Лукашенко вместе с Умкой дал совет по выбору достойного жениха

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, как правильно колоть дрова. Свои навыки в обращении с топором, белорусского, к слову, производства, глава республики показал на III чемпионате по колке дров среди журналистов.

Александр Лукашенко показал, как правильно колоть дрова. Видео © Telegram / Пул Первого

Белорусский лидер вышел показывать класс, взяв с собой из дома аж четыре личных топора, среди которых был один и наименее любимый. Непосредственно перед демонстрацией того «как надо», он попросил незамужних девушек смотреть внимательнее: по навыку колки дров можно выбрать себе действительного достойного мужчину, объяснил Лукашенко. Дальше пошли практические советы — колоть дрова нужно обязательно в перчатках, перед ударом найти трещину — ей природа указывает на слабое место полена, а бить топором нужно в краешек кругляка.

Демонстрация удалась — полено раскололось от первого же удара. Белорусский президент продолжил колоть, бить повторно ему не пришлось ни разу. Верный пёс Умка подбадривал хозяина звонким лаем, пока топор порхал в сноровистых руках.