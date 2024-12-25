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Регион
25 декабря, 14:35

Делегация Лукашенко привезла российским коллегам креманки и подарки «‎покрепче»

Делегация президента Белоруссии приехала в Россию с креманками под шампанское, но самого игристого не привезла, отдав предпочтение белорусским напиткам покрепче. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым на полях саммита СНГ в Ленобласти.

Эйсмонт рассказывает о подарках. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«У нас есть завод в Гродно, и привезли в подарок его продукцию: бокалы для шампанского, новогодние игрушки с нашим колоритом», — рассказала Эйсмонт.

Она сказала, что от шампанского решили отказаться в пользу белорусских напитков градусом покрепче, которые в России тоже широко известны.

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Напомним, что в конце года Санкт-Петербург традиционна принимает у себя лидеров стран СНГ на неформальном саммите. В Кремле сообщили, что участники, помимо деловой части, увидят культурную программу и получат памятные сувениры. Фиксированной повестки у этого мероприятия нет, поэтому на нём представители стран Содружества смогут обсудить всё, что их волнует.

Обложка ©

Telegram / Юнашев LIVE

Владимир Озеров
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