Делегация Лукашенко привезла российским коллегам креманки и подарки «‎покрепче»

Делегация президента Белоруссии приехала в Россию с креманками под шампанское, но самого игристого не привезла, отдав предпочтение белорусским напиткам покрепче. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым на полях саммита СНГ в Ленобласти.

Эйсмонт рассказывает о подарках. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«У нас есть завод в Гродно, и привезли в подарок его продукцию: бокалы для шампанского, новогодние игрушки с нашим колоритом», — рассказала Эйсмонт.

Она сказала, что от шампанского решили отказаться в пользу белорусских напитков градусом покрепче, которые в России тоже широко известны.