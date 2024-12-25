Делегация Лукашенко привезла российским коллегам креманки и подарки «покрепче»
Делегация президента Белоруссии приехала в Россию с креманками под шампанское, но самого игристого не привезла, отдав предпочтение белорусским напиткам покрепче. Об этом сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым на полях саммита СНГ в Ленобласти.
Эйсмонт рассказывает о подарках. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«У нас есть завод в Гродно, и привезли в подарок его продукцию: бокалы для шампанского, новогодние игрушки с нашим колоритом», — рассказала Эйсмонт.
Она сказала, что от шампанского решили отказаться в пользу белорусских напитков градусом покрепче, которые в России тоже широко известны.
Напомним, что в конце года Санкт-Петербург традиционна принимает у себя лидеров стран СНГ на неформальном саммите. В Кремле сообщили, что участники, помимо деловой части, увидят культурную программу и получат памятные сувениры. Фиксированной повестки у этого мероприятия нет, поэтому на нём представители стран Содружества смогут обсудить всё, что их волнует.
Telegram / Юнашев LIVE