Лукашенко закружил в вальсе молодую красавицу во время бала во Дворце Независимости

Президент Белорусии Александр Лукашенко посетил Новогодний бал, который прошёл в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. В праздничном событии приняли участие 330 талантливых молодых людей из различных уголков страны. Среди них были учащиеся вузов, ссузов, школ, а также кадеты и воспитанники Минского суворовского военного училища, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в учебе, спорте и общественной деятельности.

Однако Лукашенко не просто посетил мероприятие, но и потанцевал с одной из участниц бала. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала кадры президентского вальса.

Новогодний бал в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Видео © Telegram / Пул Первого