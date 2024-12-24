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Регион
24 декабря, 20:08

Лукашенко закружил в вальсе молодую красавицу во время бала во Дворце Независимости

Лукашенко принял участие в Новогоднем балу во Дворце Независимости

Лукашенко станцевал с участницей новогоднего бала. Обложка © president.gov.by

Лукашенко станцевал с участницей новогоднего бала. Обложка © president.gov.by

Президент Белорусии Александр Лукашенко посетил Новогодний бал, который прошёл в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. В праздничном событии приняли участие 330 талантливых молодых людей из различных уголков страны. Среди них были учащиеся вузов, ссузов, школ, а также кадеты и воспитанники Минского суворовского военного училища, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в учебе, спорте и общественной деятельности.

Однако Лукашенко не просто посетил мероприятие, но и потанцевал с одной из участниц бала. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала кадры президентского вальса.

Новогодний бал в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Видео © Telegram / Пул Первого

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Александра Мышляева
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