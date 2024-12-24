Песков рассказал Life.ru, будут ли Путин и Лукашенко кататься на лыжах, как в Сочи

Маловероятно, что у президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко во время встречи хватит времени, чтобы успеть прокатиться на лыжах, как бывало в Сочи. Об этом в беседе с Life.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пеков о возможном лыжном спуске Путина и Лукашенко. Видео © Life.ru

«Время навряд ли для этого (лыжного спуска) будет. Не думаю, что это произойдёт», — сказал представитель Кремля.