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24 декабря, 10:15

Песков рассказал Life.ru, будут ли Путин и Лукашенко кататься на лыжах, как в Сочи

Песков: Времени на лыжный спуск у Путина и Лукашенко вряд ли хватит

Владимир Путин и Александр Лукашенко в горах Сочи в 2019 году. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко в горах Сочи в 2019 году. Фото © Life.ru

Маловероятно, что у президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко во время встречи хватит времени, чтобы успеть прокатиться на лыжах, как бывало в Сочи. Об этом в беседе с Life.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пеков о возможном лыжном спуске Путина и Лукашенко. Видео © Life.ru

«Время навряд ли для этого (лыжного спуска) будет. Не думаю, что это произойдёт», — сказал представитель Кремля.

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Будем надеяться, что Путин с Лукашенко всё-таки встанут на лыжи этой зимой, показав всем достойный пример. Прошлая встреча лидеров прошла в Минске, где у них такой возможности не было. Зато российский лидер смог отведать белорусский каравай.

Владимир Озеров
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