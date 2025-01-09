Десятки гендеров и торжество «толерантности»: В ГД рассказали Армении, что ждёт её в ЕС
Депутат Хамитов: Армению при вступлении ждёт торжество «западной толерантности»
Депутата Государственной думы Амира Хамитова впечатлила торопливость, с которой премьер Армении Никол Пашинян стремится к западным «хозяевам жизни»: ещё не узнав итоги народного волеизъявления и даже не запланировав его, он готов разрабатывать план вступления в ЕС.
При этом парламентарий в беседе с Life.ru напомнил, что Армения получит взамен членства в этом союзе.
Это и несколько десятков гендеров (а к моменту принятия Армении, кто знает, может, уже и сотни), и проблемы с мигрантами, и торжество «толерантности», когда нормальные семьи мужчин и женщин оказываются в самом бесправном положении. Кроме того, это обязанность строго следовать политике Запада — прежде всего антироссийской и глобалистской. А также множество других сюрпризов, о многих из которых заранее и не сообщают.
Как подытожил Хамитов, об идентичности Армении, как и о свободе выбора для её жителей во всех сферах придётся забыть навсегда. Если Пашинян готов заплатить такую цену за свои амбиции, то у армянского народа должно возникнуть требование провести совсем другой референдум — о доверии своему президенту, добавил депутат.
Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС: правительство одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. При этом Никол Пашинян заявил, что вопрос членства будет решаться на референдуме.
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