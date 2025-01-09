Десятки гендеров и торжество «толерантности»: В ГД рассказали Армении, что ждёт её в ЕС

Это и несколько десятков гендеров (а к моменту принятия Армении, кто знает, может, уже и сотни), и проблемы с мигрантами, и торжество «толерантности», когда нормальные семьи мужчин и женщин оказываются в самом бесправном положении. Кроме того, это обязанность строго следовать политике Запада — прежде всего антироссийской и глобалистской. А также множество других сюрпризов, о многих из которых заранее и не сообщают.