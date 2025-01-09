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Регион
9 января, 10:02

Кремль отреагировал на решение Армении вступить в ЕС, хотя её туда пока не приглашали

Песков назвал проект евроассоциации суверенным правом Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Kraynov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Kraynov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что желание Армении вступить в Европейский Союз (ЕС) является суверенным правом этой страны. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в четверг. В то же время в Кремле выразили уверенность, что участие Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приносит ей выгоду.

«Безусловно, — это суверенное право», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что процессы по вступлению в Европейский Союз инициируются самим ЕС, поэтому необходимо дождаться реакции Брюсселя на инициативу Армении.

Армения официально начала путь в ЕС
Армения официально начала путь в ЕС

Ранее правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Заседание кабинета министров транслировали местные новостные каналы.

Марина Фещенко
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