Кремль отреагировал на решение Армении вступить в ЕС, хотя её туда пока не приглашали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что желание Армении вступить в Европейский Союз (ЕС) является суверенным правом этой страны. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в четверг. В то же время в Кремле выразили уверенность, что участие Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приносит ей выгоду.