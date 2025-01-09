Кремль отреагировал на решение Армении вступить в ЕС, хотя её туда пока не приглашали
Песков назвал проект евроассоциации суверенным правом Армении
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что желание Армении вступить в Европейский Союз (ЕС) является суверенным правом этой страны. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в четверг. В то же время в Кремле выразили уверенность, что участие Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) приносит ей выгоду.
«Безусловно, — это суверенное право», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что процессы по вступлению в Европейский Союз инициируются самим ЕС, поэтому необходимо дождаться реакции Брюсселя на инициативу Армении.
Ранее правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Заседание кабинета министров транслировали местные новостные каналы.