Армения официально начала путь в ЕС

Армянское правительство одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Это следует из заседания кабинета министров, которое транслировали местные новостные каналы.

«Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путём референдума», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что перед проведением референдума нужно будет обсудить дорожную карту с ЕС.

В конце января законопроект обсудят в парламенте. Документ представили несколько прозападных партий и организаций. В правительстве его представил глава МИД Арарат Мирзоян. В кабмине отметили, что его одобрение «позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными». Кроме того, будет создана рабочая среда для дальнейшего обсуждения.