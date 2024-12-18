Алиев разоблачил инфраструктуру НАТО под видом миссии ЕС на границе Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС размещена инфраструктура НАТО. В интервью ВГТРК и РИА «Новости» он заметил, что вопрос отправки европейской миссии был согласован с Баку осенью 2022 года, но она «плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады».

«Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны, создана инфраструктура НАТО», – сказал Алиев.