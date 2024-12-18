Алиев разоблачил инфраструктуру НАТО под видом миссии ЕС на границе Армении
Президент Азербайджана Алиев заявил об инфраструктуре НАТО на границе Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей ЕС размещена инфраструктура НАТО. В интервью ВГТРК и РИА «Новости» он заметил, что вопрос отправки европейской миссии был согласован с Баку осенью 2022 года, но она «плавно превратилась в миссию НАТО, поскольку туда подключились представители Канады».
«Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны, создана инфраструктура НАТО», – сказал Алиев.
В этом же интервью азербайджанский лидер сравнил сценарий, при котором Североатлантический альянс и Россия «сойдутся в горячей войне», с мировым апокалипсисом. Он также заметил, что Армения фактически покинула Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и формально выйдет из неё после указания из США.