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Регион
18 декабря, 04:53

«Будем рады»: Алиев открыл дверь в Карабах для российского бизнеса

Алиев: Азербайджан будет рад российским инвестициям в Карабахе

Азербайджан открыт для российских инвестиций и готов к сотрудничеству с компаниями, заинтересованными в восстановлении Нагорного Карабаха, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Татарстан стал первым российским регионом, который вложился в восстановление пострадавших от конфликта территорий. Важном шагом стало открытие сервисного центра «КамАЗ» в Джабраильском районе, состоявшееся с участием Рустама Минниханова. Это был первый проект иностранных инвестиций в регион, напомнил Алиев.

«Так что мы и инвестиций ждём, и подрядчикам тоже будем рады», — отметил президент.

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Напомним, что в ноябре президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд актуальных тем, в том числе реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта.

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kremlin.ru

Тимур Хингеев
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