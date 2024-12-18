«Будем рады»: Алиев открыл дверь в Карабах для российского бизнеса
Алиев: Азербайджан будет рад российским инвестициям в Карабахе
Азербайджан открыт для российских инвестиций и готов к сотрудничеству с компаниями, заинтересованными в восстановлении Нагорного Карабаха, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА «Новости».
Глава государства отметил, что Татарстан стал первым российским регионом, который вложился в восстановление пострадавших от конфликта территорий. Важном шагом стало открытие сервисного центра «КамАЗ» в Джабраильском районе, состоявшееся с участием Рустама Минниханова. Это был первый проект иностранных инвестиций в регион, напомнил Алиев.
«Так что мы и инвестиций ждём, и подрядчикам тоже будем рады», — отметил президент.
Напомним, что в ноябре президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ряд актуальных тем, в том числе реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта.