«Будем рады»: Алиев открыл дверь в Карабах для российского бизнеса

Азербайджан открыт для российских инвестиций и готов к сотрудничеству с компаниями, заинтересованными в восстановлении Нагорного Карабаха, заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Татарстан стал первым российским регионом, который вложился в восстановление пострадавших от конфликта территорий. Важном шагом стало открытие сервисного центра «КамАЗ» в Джабраильском районе, состоявшееся с участием Рустама Минниханова. Это был первый проект иностранных инвестиций в регион, напомнил Алиев.

«Так что мы и инвестиций ждём, и подрядчикам тоже будем рады», — отметил президент.