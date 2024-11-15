Путин и Алиев по телефону обсудили проекты в сфере промышленности и транспорта
Ильхам Алиев и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили ряд тем, в том числе реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта.
«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.
Ранее Ильхам Алиев заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора. По словам президента, процесс согласования документа тормозился из-за Еревана.