Путин и Алиев по телефону обсудили проекты в сфере промышленности и транспорта

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили ряд тем, в том числе реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.