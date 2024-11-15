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Регион
15 ноября, 09:41

Путин и Алиев по телефону обсудили проекты в сфере промышленности и транспорта

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили ряд тем, в том числе реализацию проектов в сфере промышленности и транспорта.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.

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Ранее Ильхам Алиев заявил, что Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора. По словам президента, процесс согласования документа тормозился из-за Еревана.

Александр Юнашев
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