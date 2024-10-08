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8 октября, 14:50

Алиев и Пашинян ответили на вопрос Life.ru, когда подпишут мирный договор

Алиев и Пашинян высказались о скором подписании мирного договора

Ильхам Алиев и Никол Пашинян рассказали специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, когда Азербайджан и Армения подпишут мирный договор.

Президент Азербайджана утверждает, что это случится, когда всё будет согласовано. Премьер Армении же заявил, что «согласованного контента» для подписания уже хватает.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян – о мирном договоре. Видео © Life.ru

«Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать именно сейчас», — отметил Пашинян.

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Напомним, буквально месяц назад Алиев сообщал, что Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения. По его словам, власти уже начали делимитацию и демаркацию границы.

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Life.ru

Александр Юнашев
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