Почти все условия мира между Ереваном и Баку согласованы, заявил Алиев

Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время Международного форума «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио.

«Мы сможем достичь мира на Южном Кавказе... Мы активно продолжаем переговоры, и почти 80% текста мирного договора уже согласовано», — цитирует Алиева информационное агентство АзерТАдж.

Лидер добавил, что власти уже начали делимитацию и демаркацию границы. Сейчас из более чем тысячекилометровой линии соприкосновения согласованы 13 километров. Алиев надеется, что длительный конфликт Азербайджана и Армении закончится благодаря мирной инициативе Баку, что станет важным событием для всего мира.