Почти все условия мира между Ереваном и Баку согласованы, заявил Алиев
Алиев: Азербайджан и Армения согласовали почти 80% текста мирного договора
Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru
Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время Международного форума «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио.
«Мы сможем достичь мира на Южном Кавказе... Мы активно продолжаем переговоры, и почти 80% текста мирного договора уже согласовано», — цитирует Алиева информационное агентство АзерТАдж.
Лидер добавил, что власти уже начали делимитацию и демаркацию границы. Сейчас из более чем тысячекилометровой линии соприкосновения согласованы 13 километров. Алиев надеется, что длительный конфликт Азербайджана и Армении закончится благодаря мирной инициативе Баку, что станет важным событием для всего мира.
Недавно президент РФ Владимир Путин созванивался с Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили аспекты текущей ситуации в Закавказье, в том числе подготовку азербайджано-армянского мирного договора. Обсудили делимитацию и демаркацию границы, а также перспективы разблокирования транспортных коммуникаций между государствами.