ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 10:40

Почти все условия мира между Ереваном и Баку согласованы, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан и Армения согласовали почти 80% текста мирного договора

Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

Ильхам Алиев. Обложка © kremlin.ru

Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время Международного форума «Информация о мире, Европе и Италии» в итальянском Черноббио.

«Мы сможем достичь мира на Южном Кавказе... Мы активно продолжаем переговоры, и почти 80% текста мирного договора уже согласовано», — цитирует Алиева информационное агентство АзерТАдж.

Лидер добавил, что власти уже начали делимитацию и демаркацию границы. Сейчас из более чем тысячекилометровой линии соприкосновения согласованы 13 километров. Алиев надеется, что длительный конфликт Азербайджана и Армении закончится благодаря мирной инициативе Баку, что станет важным событием для всего мира.

«Нет оснований»: Баку осудил Францию за предупреждение о поездках в Азербайджан
«Нет оснований»: Баку осудил Францию за предупреждение о поездках в Азербайджан

Недавно президент РФ Владимир Путин созванивался с Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили аспекты текущей ситуации в Закавказье, в том числе подготовку азербайджано-армянского мирного договора. Обсудили делимитацию и демаркацию границы, а также перспективы разблокирования транспортных коммуникаций между государствами.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров