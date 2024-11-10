Алиев заявил, что Баку и Ереван близки к подписанию мирного договора

Армения и Азербайджан близки к заключению мирного договора, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как уточнила пресс-служба главы государства, стороны обсудили продвижение к окончательной договорённости и выразили готовность продолжить переговоры сразу после климатической конференции ООН СОР29, которая состоится в Баку с 11 по 22 ноября.

Алиев отметил, что процесс согласования мирного договора тормозился из-за задержек с армянской стороны, однако подчеркнул, что стороны практически завершили работу над текстом. Шольц, в свою очередь, заверил в поддержке Германией усилий по мирному урегулированию и призвал Ереван и Баку к решительным шагам для выстраивания добрососедских отношений.

Канцлер также сообщил Алиеву, что не сможет лично присутствовать на саммите лидеров в рамках СОР29 из-за текущей политической ситуации в Германии.