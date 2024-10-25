Алиев подписал указ о работе комиссий по делимитации госграницы с Арменией
Глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о совместной работе армянской и азербайджанской комиссий по делимитации общего участка государственной границы. Указ опубликован на сайте президента республики.
«Утвердить «Положение о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», подписанное 30 августа 2024 года», — говорится в документе.
Напомним, недавно Баку и Ереван существенно продвинулись на пути к мирному соглашению, условившись о согласовании текста договора и его подписании в кратчайшие сроки. До этого в мирных переговорах принял участие президент РФ Владимир Путин, созвонившийся с Ильхамом Алиевым. 23 октября армянский парламент ратифицировал документ о делимитации границы с Азербайджаном.
ТАСС / Александр Казаков