Алиев подписал указ о работе комиссий по делимитации госграницы с Арменией

Глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о совместной работе армянской и азербайджанской комиссий по делимитации общего участка государственной границы. Указ опубликован на сайте президента республики.

«Утвердить «Положение о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», подписанное 30 августа 2024 года», — говорится в документе.