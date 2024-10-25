Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 12:52

Алиев подписал указ о работе комиссий по делимитации госграницы с Арменией

Глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о совместной работе армянской и азербайджанской комиссий по делимитации общего участка государственной границы. Указ опубликован на сайте президента республики.

«Утвердить «Положение о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», подписанное 30 августа 2024 года», — говорится в документе.

В Азербайджане демонтировали памятник актёру Жан-Клоду Ван Дамму
В Азербайджане демонтировали памятник актёру Жан-Клоду Ван Дамму

Напомним, недавно Баку и Ереван существенно продвинулись на пути к мирному соглашению, условившись о согласовании текста договора и его подписании в кратчайшие сроки. До этого в мирных переговорах принял участие президент РФ Владимир Путин, созвонившийся с Ильхамом Алиевым. 23 октября армянский парламент ратифицировал документ о делимитации границы с Азербайджаном.

Обложка ©

ТАСС / Александр Казаков

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Азербайджан
  • Армения
  • Ильхам Алиев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar