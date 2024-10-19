Армения и Азербайджан договорились о скорейшем подписании мирного соглашения

Баку и Ереван сделали важный шаг на пути к заключению мирного соглашения, договорившись о скорейшем согласовании его текста и подписании. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, состоявшейся 18 октября в Стамбуле в рамках заседания региональной платформы формата «3+3».

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян обсудили детали Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений, подчеркнув необходимость продолжения переговоров и усилий для его скорейшего завершения.

«Стороны условились продолжить переговоры по Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношений, а также прилагать еще больше усилий для его скорейшего завершения и подписания», — сказано в сообщении на сайте МИД Азербайджана.