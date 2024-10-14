Алиев отверг предложение Армении подписать часть пунктов мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал предложение Армении подписать уже согласованные пункты мирного соглашения между двумя странами, не дожидаясь завершения обсуждений по оставшимся вопросам, как «далёким от реальности». Об этом он сообщил на встрече с новым послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепо.