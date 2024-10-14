Алиев отверг предложение Армении подписать часть пунктов мирного договора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал предложение Армении подписать уже согласованные пункты мирного соглашения между двумя странами, не дожидаясь завершения обсуждений по оставшимся вопросам, как «далёким от реальности». Об этом он сообщил на встрече с новым послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепо.
«Президент Ильхам Алиев отметил, что все пункты мирного договора равноценны, неотделимы друг от друга. С этой точки зрения, подчеркнул глава государства, странное предложение Армении «подписать всё, что было согласовано, оставив несогласованные статьи на потом» далеко от реальности», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Алиев сообщал, что Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения. По его словам, власти уже начали делимитацию и демаркацию границы. Лидеры стран рассказали специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, что подписание случится, когда всё будет утверждено. Премьер Армении отметил, что «согласованного контента» для подписания пока не хватает.
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