Алиев: Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из США

Армения фактически покинула Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и формально выйдет из неё после указания из США. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения понятно, куда идёт. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они ещё не получили отмашки из госдепа», — сказал Алиев в беседе с ВГТРК и РИА «Новости».