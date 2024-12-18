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18 декабря, 09:29

Алиев: Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из США

Армения фактически покинула Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и формально выйдет из неё после указания из США. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения понятно, куда идёт. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они ещё не получили отмашки из госдепа», — сказал Алиев в беседе с ВГТРК и РИА «Новости».

Парламент Армении указал на неизменность позиции страны по ОДКБ
Парламент Армении указал на неизменность позиции страны по ОДКБ

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не проявляет интереса к документам, принимаемым в рамках ОДКБ. Он отметил, что отношения между Ереваном и Организацией Договора о коллективной безопасности достигли критической точки. Премьер добавил, что Армения не накладывает вето на какие-либо документы, так как считает себя вне ОДКБ.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александра Мышляева
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