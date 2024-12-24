Хотели превратить в полигон: Мэр Тбилиси рассказал, почему ЕС ополчился на Грузию
Мэр Тбилиси Каладзе: ЕС начал давить на Грузию из-за отказа выполнять указания
Давление Евросоюза на Грузию обусловлено отказом страны следовать саморазрушительным указаниям блока. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает телеканал 1TV.
«После того, как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. Грузию надо было использовать в качестве полигона. Власть «Грузинской мечты», которая отказывалась от ослабления Грузии и, более того, от выполнения указаний так называемых друзей за счёт её уничтожения, стала для них неприемлемой», — заявил политик.
Правящая партия приняла решение не ослаблять свою страну и не выполнять требования «так называемых друзей», которые могут привести к разрушению государства, что, в свою очередь, сделало правительство непригодным для интеграции в ЕС. По словам мэра Тбилиси, власти Грузии находились под беспрецедентным давлением, Запад пытался заставить их действовать с учётом интересов других стран, что составляло явные риски для национальной безопасности.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась уходить в отставку и заявила, что в стране необходимо до 29 декабря провести внеочередные парламентские выборы.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов), выступающая против вмешательства Запада в дела страны. Оппозиция, а также президент Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. В стране вспыхнули протесты. 12 декабря в Грузии был отменён жёлтый уровень безопасности, введённый из-за массовых беспорядков. 14 декабря в стране прошли президентские выборы, голосовать могли только выборщики-парламентарии. В результате главой государства избрали экс-футболиста Михаила Кавелашвили, однако его преемница Зурабишвили отказывается сдавать мандат.
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