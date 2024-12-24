Давление Евросоюза на Грузию обусловлено отказом страны следовать саморазрушительным указаниям блока. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает телеканал 1TV.

«После того, как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. Грузию надо было использовать в качестве полигона. Власть «Грузинской мечты», которая отказывалась от ослабления Грузии и, более того, от выполнения указаний так называемых друзей за счёт её уничтожения, стала для них неприемлемой», — заявил политик.

Правящая партия приняла решение не ослаблять свою страну и не выполнять требования «так называемых друзей», которые могут привести к разрушению государства, что, в свою очередь, сделало правительство непригодным для интеграции в ЕС. По словам мэра Тбилиси, власти Грузии находились под беспрецедентным давлением, Запад пытался заставить их действовать с учётом интересов других стран, что составляло явные риски для национальной безопасности.