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24 декабря, 12:31

Хотели превратить в полигон: Мэр Тбилиси рассказал, почему ЕС ополчился на Грузию

Мэр Тбилиси Каладзе: ЕС начал давить на Грузию из-за отказа выполнять указания

Давление Евросоюза на Грузию обусловлено отказом страны следовать саморазрушительным указаниям блока. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает телеканал 1TV.

«После того, как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. Грузию надо было использовать в качестве полигона. Власть «Грузинской мечты», которая отказывалась от ослабления Грузии и, более того, от выполнения указаний так называемых друзей за счёт её уничтожения, стала для них неприемлемой», — заявил политик.

Правящая партия приняла решение не ослаблять свою страну и не выполнять требования «так называемых друзей», которые могут привести к разрушению государства, что, в свою очередь, сделало правительство непригодным для интеграции в ЕС. По словам мэра Тбилиси, власти Грузии находились под беспрецедентным давлением, Запад пытался заставить их действовать с учётом интересов других стран, что составляло явные риски для национальной безопасности.

Президенту Грузии пригрозили тюрьмой, если она назначит новые выборы
Президенту Грузии пригрозили тюрьмой, если она назначит новые выборы

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась уходить в отставку и заявила, что в стране необходимо до 29 декабря провести внеочередные парламентские выборы.

Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов), выступающая против вмешательства Запада в дела страны. Оппозиция, а также президент Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. В стране вспыхнули протесты. 12 декабря в Грузии был отменён жёлтый уровень безопасности, введённый из-за массовых беспорядков. 14 декабря в стране прошли президентские выборы, голосовать могли только выборщики-парламентарии. В результате главой государства избрали экс-футболиста Михаила Кавелашвили, однако его преемница Зурабишвили отказывается сдавать мандат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / George Khelashvili

Наталья Афонина
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