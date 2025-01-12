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Регион
12 января, 12:15

«Встретили очень холодно»: Политолог объяснил, почему Пашинян опоздал с евроинтеграцией

Политолог Тарасов: Армения лет на восемь опоздала со стремлением вступить в ЕС

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Армения лет на восемь опоздала со стремлением вступить в Евросоюз, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. Он подчеркнул, что премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян не получил от ЕС того содействия, на которое рассчитывала его страна.

«Когда Пашинян прибыл в Европу с так называемым либерально-демократическим флагом, там уже флагов тех не развивалось. Понимаете, его встретили очень холодно, и ему не оказали того содействия, на которые армяне рассчитывали», — отметил политолог.

Он также обратил внимание на негативный опыт Турции, которая «десятилетиями стояла в предбаннике» ЕС. В итоге Анкара пересмотрела свои планы относительно евроинтеграции, напомнил эксперт.

Кремль отреагировал на решение Армении вступить в ЕС, хотя её туда пока не приглашали
Кремль отреагировал на решение Армении вступить в ЕС, хотя её туда пока не приглашали

Напомним, на днях армянское правительство одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в ЕС. В Кремле уже оценили возможность Еревана усидеть на двух стульях в ЕС и ЕАЭС. Кроме того, в Госдуме рассказали Армении, что ждёт её в Евросоюзе.

Борис Эльфанд
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