«Встретили очень холодно»: Политолог объяснил, почему Пашинян опоздал с евроинтеграцией
Политолог Тарасов: Армения лет на восемь опоздала со стремлением вступить в ЕС
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
Армения лет на восемь опоздала со стремлением вступить в Евросоюз, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. Он подчеркнул, что премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян не получил от ЕС того содействия, на которое рассчитывала его страна.
«Когда Пашинян прибыл в Европу с так называемым либерально-демократическим флагом, там уже флагов тех не развивалось. Понимаете, его встретили очень холодно, и ему не оказали того содействия, на которые армяне рассчитывали», — отметил политолог.
Он также обратил внимание на негативный опыт Турции, которая «десятилетиями стояла в предбаннике» ЕС. В итоге Анкара пересмотрела свои планы относительно евроинтеграции, напомнил эксперт.