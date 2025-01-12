Армения лет на восемь опоздала со стремлением вступить в Евросоюз, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. Он подчеркнул, что премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян не получил от ЕС того содействия, на которое рассчитывала его страна.

«Когда Пашинян прибыл в Европу с так называемым либерально-демократическим флагом, там уже флагов тех не развивалось. Понимаете, его встретили очень холодно, и ему не оказали того содействия, на которые армяне рассчитывали», — отметил политолог.