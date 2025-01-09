Просто невозможно: В Кремле оценили возможность Армении усидеть на двух стульях в ЕС и ЕАЭС

Маловероятно, что Армения сможет быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — отметил представитель Кремля на брифинге.