Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 09:55

Просто невозможно: В Кремле оценили возможность Армении усидеть на двух стульях в ЕС и ЕАЭС

Песков усомнился, что Армения сможет быть одновременно членом ЕАЭС и ЕС

Маловероятно, что Армения сможет быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз.

«Что у вас за проблема?» Лукашенко и Пашинян устроили публичную перепалку на саммите в России
«Что у вас за проблема?» Лукашенко и Пашинян устроили публичную перепалку на саммите в России
Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Армения
  • ЕС
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar