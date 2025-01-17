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17 января, 14:28

Путин и президент Ирана подписали договор о стратегическом партнёрстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Фото © Life.ru

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Фото © Life.ru

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась по итогам переговоров в Кремле, которые продлились три часа.

Документ, охватывающий все сферы (включая оборону, энергетику, финансы, промышленность, технологии), закрепляет статус отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнёров.

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Напомним, сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле. Лидеры общались в узком и расширенном составах.

Александра Вишнякова
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