Путин и президент Ирана подписали договор о стратегическом партнёрстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Фото © Life.ru
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания состоялась по итогам переговоров в Кремле, которые продлились три часа.
Документ, охватывающий все сферы (включая оборону, энергетику, финансы, промышленность, технологии), закрепляет статус отношений Москвы и Тегерана как стратегических партнёров.
Напомним, сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле. Лидеры общались в узком и расширенном составах.