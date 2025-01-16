Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Информация об этом размещена на портале нормативных правовых актов.
«Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в документе.
Администрации президента поручено создать организационный комитет, который возглавит Антон Вайно, а также дирекцию для координации мероприятий в рамках этого года. В дополнение к этому необходимо разработать план мероприятий.
Региональным руководителям поручено реализовать соответствующие мероприятия в рамках проводимого тематического года.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Он отметил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и предложил объявить его Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвиге наших предков.
Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul