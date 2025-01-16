Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Информация об этом размещена на портале нормативных правовых актов.

«Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в документе.

Администрации президента поручено создать организационный комитет, который возглавит Антон Вайно, а также дирекцию для координации мероприятий в рамках этого года. В дополнение к этому необходимо разработать план мероприятий.

Региональным руководителям поручено реализовать соответствующие мероприятия в рамках проводимого тематического года.