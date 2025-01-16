Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 18:03

Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Информация об этом размещена на портале нормативных правовых актов.

«Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в документе.

Администрации президента поручено создать организационный комитет, который возглавит Антон Вайно, а также дирекцию для координации мероприятий в рамках этого года. В дополнение к этому необходимо разработать план мероприятий.

Региональным руководителям поручено реализовать соответствующие мероприятия в рамках проводимого тематического года.

В Музее героизма на ВДНХ создадут специальную экспозицию в Год защитника Отечества
В Музее героизма на ВДНХ создадут специальную экспозицию в Год защитника Отечества

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Он отметил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и предложил объявить его Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвиге наших предков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar