Европарламент призовёт страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Парламентарии Европейского союза готовят резолюцию по Белоруссии, в которой собираются попросить государства – члены ЕС не признавать результаты белорусских президентских выборов. Также они намереваются расширять санкции в отношении Минска, указано в размещённом на сайте Европарламента проекте.

Обсуждение и голосование по резолюции против Белоруссии запланированы на среду, 22 января.

«Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в ходе предвыборных мероприятий в Белоруссии. Также парламент призывает ЕС, его государств – членов и мировое сообщество не признавать будущие выборы и их кампанию, считая их фиктивными, поскольку они не соответствуют международным стандартам демократии», — указывает ЕП.

Более того, ЕП предлагает не признавать полномочия Александра Лукашенко в качестве президента после 26 января 2025 года. Дополнительно в документе содержится призыв к ЕС и его партнёрам на международной арене усилить санкции против людей и организаций в Белоруссии.

Стоит отметить, что резолюции, призванные регулировать внешнюю политику ЕС, не являются обязательными для исполнения институтами союза или его странами – участницами.