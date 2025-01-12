«Возможны массовые беспорядки»: В белорусской полиции рассказали о подготовке к выборам

Спецподразделения МВД Белоруссии готовы обеспечить порядок и безопасность в период предстоящих президентских выборов. Об этом заявил замкомандующего внутренними войсками ведомства Александр Быков в эфире телеканала СТВ.

По словам офицера, подготовка сотрудников ведётся в плановом режиме, но с учётом возможных рисков, характерных для электоральных кампаний. При этом у правоохранителей достаточно сил и средств, чтобы справиться с любыми вызовами.

«Возможны, как и показал 2020 год, массовые беспорядки. Все наши силы свои задачи знают чётко», — отметил он.

Особое внимание уделяется подготовке спецподразделений МВД, которая регулярно обновляется в соответствии с новыми реалиями. Например, в программу включены занятия с инструкторами, обладающими реальным боевым опытом. Развиваются направления по использованию и нейтрализации беспилотников. Также значительно расширен арсенал: в нём появились миномёты крупного калибра и другие виды оружия.