Сто баллонов, шары и сим-карты: Белорусские пограничники поймали нарушителей со странным грузом
На границе Литвы и Белоруссии задержали неизвестных с сотней газовых баллонов
Сотрудники пограничной таможенной службы Белоруссии задержали группу неизвестных, которые пытались провести через границу с Литвой аэростатические шары и газовые баллоны. Пятеро мужчин перемещались на трёх автомобилях в районе населённого пункта Погородно Вороновского района Гродненской области.
Кадры задержания преступников. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
Как сообщили в пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии, во время осмотра транспорта были обнаружены 100 газовых баллонов, 9 аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров и более 30 сим-карт литовского оператора сотовой связи.
Подозрительный груз и автомобили, перевозившие его, были изъяты и переданы следствию. По факту случившегося проводится проверка.
Согласно законам Белоруссии, запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения.
Ранее стало известно, что пограничные войска Белоруссии в 2024 году зафиксировали на границе с Украиной около 40 провокаций, связанных с заходом на территорию страны. Нарушители также портили пограничные знаки, вывешивали баннеры с нецензурной речью.
Telegram / Пограничный комитет Беларуси