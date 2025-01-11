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Регион
11 января, 17:24

Сто баллонов, шары и сим-карты: Белорусские пограничники поймали нарушителей со странным грузом

На границе Литвы и Белоруссии задержали неизвестных с сотней газовых баллонов

Сотрудники пограничной таможенной службы Белоруссии задержали группу неизвестных, которые пытались провести через границу с Литвой аэростатические шары и газовые баллоны. Пятеро мужчин перемещались на трёх автомобилях в районе населённого пункта Погородно Вороновского района Гродненской области.

Кадры задержания преступников. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Как сообщили в пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии, во время осмотра транспорта были обнаружены 100 газовых баллонов, 9 аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров и более 30 сим-карт литовского оператора сотовой связи.

Подозрительный груз и автомобили, перевозившие его, были изъяты и переданы следствию. По факту случившегося проводится проверка.

Согласно законам Белоруссии, запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения.

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Ранее стало известно, что пограничные войска Белоруссии в 2024 году зафиксировали на границе с Украиной около 40 провокаций, связанных с заходом на территорию страны. Нарушители также портили пограничные знаки, вывешивали баннеры с нецензурной речью.

Обложка ©

Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Ольга Сливченко
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