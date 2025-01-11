Сто баллонов, шары и сим-карты: Белорусские пограничники поймали нарушителей со странным грузом

Сотрудники пограничной таможенной службы Белоруссии задержали группу неизвестных, которые пытались провести через границу с Литвой аэростатические шары и газовые баллоны. Пятеро мужчин перемещались на трёх автомобилях в районе населённого пункта Погородно Вороновского района Гродненской области.

Кадры задержания преступников. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Как сообщили в пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии, во время осмотра транспорта были обнаружены 100 газовых баллонов, 9 аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров и более 30 сим-карт литовского оператора сотовой связи.

Подозрительный груз и автомобили, перевозившие его, были изъяты и переданы следствию. По факту случившегося проводится проверка.

Согласно законам Белоруссии, запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения.