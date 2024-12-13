Пограничники Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной

Пограничники Белоруссии зафиксировали в текущем году порядка 40 провокаций на границе с Украиной. Об этом проинформировал государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

«За этот год мы зафиксировали только на южном участке границы порядка 40 провокаций, связанных с заходом на нашу территорию, с порчей наших пограничных знаков, вывешиванием баннеров, скажем так, нецензурной речью пограничников», — приводит слова чиновника пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК).

Также Вольфович отметил, что были зафиксированы «абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты» со стороны Украины по отношению к Белоруссии.

Госсекретарь добавил, что с начала года выявлено более 350 полётов беспилотников вдоль границы республики и около 20 нарушений госграницы различными дронами. Пограничники в таких случаях принимали необходимые меры, в том числе использовали оружие. 13 декабря Вольфович посетил участок границы с Украиной в Брестской области, где проверил выполнение задач на участке пограничной заставы «Орехово» Брестской пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского, а также побывал в международном пункте пропуска Мокраны.