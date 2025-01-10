«Я была в шоке!» Россиянку задержали в аэропорту Тбилиси и отправили обратно из-за прописки

Девушку с донецкой пропиской не пустили в Грузию и посадили на обратный рейс до Москвы. При этом к её молодому человеку, который зарегистрирован в российской столице, никаких претензий не было. Сейчас россиянка размышляет над тем, как обжаловать действия грузинских пограничников. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Девушку с пропиской в ДНР не пустили в Грузию. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По словам дончанки, она часто путешествует с парнем. Пара уже посетила Грецию, Китай, Турцию, но нигде не придирались к её прописке. Грузинские же пограничники повели себя максимально некорректно. Они сразу увели россиянку в служебное помещение и заставили её подписать документы. Девушка призналась, что даже не знает, о чём шла речь в тексте, так как всё было на грузинском языке.

«Потом один из правоохранителей, мужчина, который представлял мне те бумаги, показал мне на мою донецкую прописку, то есть это ваша причина, по которой мы вас не пускаем. Я была в шоке. Меня посадили на тот же самолёт, на котором я приехала и отправили в Москву», — поделилась пострадавшая.

Молодой человек вернулся из Грузии в Москву через два дня, когда смог обменять билеты. Хотя его пограничники спокойно впустили на территорию страны.