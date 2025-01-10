«Я была в шоке!» Россиянку задержали в аэропорту Тбилиси и отправили обратно из-за прописки
Грузинские пограничники не пустили в страну россиянку из-за прописки в ДНР
Девушку с донецкой пропиской не пустили в Грузию и посадили на обратный рейс до Москвы. При этом к её молодому человеку, который зарегистрирован в российской столице, никаких претензий не было. Сейчас россиянка размышляет над тем, как обжаловать действия грузинских пограничников. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Девушку с пропиской в ДНР не пустили в Грузию. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
По словам дончанки, она часто путешествует с парнем. Пара уже посетила Грецию, Китай, Турцию, но нигде не придирались к её прописке. Грузинские же пограничники повели себя максимально некорректно. Они сразу увели россиянку в служебное помещение и заставили её подписать документы. Девушка призналась, что даже не знает, о чём шла речь в тексте, так как всё было на грузинском языке.
«Потом один из правоохранителей, мужчина, который представлял мне те бумаги, показал мне на мою донецкую прописку, то есть это ваша причина, по которой мы вас не пускаем. Я была в шоке. Меня посадили на тот же самолёт, на котором я приехала и отправили в Москву», — поделилась пострадавшая.
Молодой человек вернулся из Грузии в Москву через два дня, когда смог обменять билеты. Хотя его пограничники спокойно впустили на территорию страны.
Ранее в Грузии неизвестные напали на семейную пару из России с целью ограбления. Мужчина и женщина ехали на машине на горнолыжный курорт. По дороге их начал подрезать незнакомый автомобиль. Пара остановилась, незнакомцы стали придираться к россиянам, потом застрелили мужчину, а его спутницу бросили в отдалении от города. Преступников уже задержали. Грузинский суд отправил их под арест. Обвиняемые заявили, что якобы убили туриста, потому что «защищались».
Telegram / Mash на Донбассе