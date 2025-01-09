Убийцы россиянина в Грузии объяснили расстрел «попыткой защититься» и были арестованы

Районный суд города Зугдиди в Грузии заключил под стражу двоих обвиняемых в убийстве 38-летнего российского бизнесмена Виктора Соловьёва в высокогорном регионе Сванети. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

Адвокаты задержанных Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа просили освободить их под залог, но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении их под стражу. При этом во время заседания Пакелиани утверждает, что стрелял в россиянина «с целью защиты».