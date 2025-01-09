Убийцы россиянина в Грузии объяснили расстрел «попыткой защититься» и были арестованы
Суд в Грузии арестовал двух обвиняемых в убийстве россиянина
Убитый в Грузии 38-летний бизнесмен Виктор Соловьёв. Обложка © Telegram / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия
Районный суд города Зугдиди в Грузии заключил под стражу двоих обвиняемых в убийстве 38-летнего российского бизнесмена Виктора Соловьёва в высокогорном регионе Сванети. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».
Адвокаты задержанных Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа просили освободить их под залог, но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении их под стражу. При этом во время заседания Пакелиани утверждает, что стрелял в россиянина «с целью защиты».
Напомним, что ночью 5 января неизвестные напали на пару из России, совершавшую автопутешествие по Грузии с целью ограбления. Спутницу Виктора Соловьёва нашли в машине, а сам бизнесмен из Тулы пропал. По словам девушки, мужчину схватили и затолкали в авто, после чего она услышала выстрелы. Пострадавшая смогла опознать одного преступника. Спустя сутки тело Соловьёва с огнестрельными ранениями обнаружили в реке Накра. Тогда же преступников задержали.