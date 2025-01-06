Неизвестные с оружием похитили россиянина в Грузии, его избитую жену нашли у машины
В Грузии ищут вооружённых грабителей, напавших на двух туристов из России
Пропавший в Грузии Виктор Соловьёв (в чёрном в ночь исчезновения). Фото © Телеграм / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия
В Грузии неизвестные совершили нападение на семейную пару из России, которая находилась в стране в качестве туристов. МВД уже объявило в розыск двоих человек, которых подозревают в преступлении.
По данным следствия, нападение произошло в селе Накра, россияне приехали на машине и намеревались проделать путь по популярному туристическому маршруту. Как уточняется, злоумышленники были вооружены и собирались ограбить приезжих. Правоохранители уже нашли машину потерпевших. Кроме того, найдена россиянка, о её состоянии не говорится. Муж пострадавшей числится пропавшим без вести. Дело заведено по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — 179 (разбой) и 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия).
Блогер Николай Левшиц называет личность пропавшего россиянина – Виктор Соловьёв. По его словам, мужчина был похищен вооружёнными злоумышленниками дороге Зугдиди – Джвари в высокогорном регионе Сванети в ночь с 4 на 5 января. В момент исчезновения Виктор был одет в тёмную олимпийку и тёмные брюки.
Ранее сообщалось о страшной трагедии, которая произошла с российской парой в Таиланде. Туристы ехали на мопеде, когда металлическая балка выпала из грузовика и пробила женщине ногу насквозь, раздробив кость. Россиянка осталась жива, но ей предстоит длительное лечение. Муж пострадавшей признался, что страховка не покрыла все расходы на лечение, а в Таиланде дорогая медицинская помощь.