Похитители могли убить пропавшего в Грузии россиянина и скрыться в горах

В Грузии следствие не исключает версию убийства россиянина Виктора Соловьёва, который приехал со своей возлюбленной на новогодние каникулы из России и стал жертвой нападения, пишет SHOT. Сейчас официально мужчина числится пропавшим без вести, но правоохранители считают, что он уже мёртв, а его убийцы прячутся в горах.

В Грузии на россиян напали неизвестные. Видео © Telegram / SHOT

Соловьёв отдыхал в Грузии последние пять лет и никогда не имел конфликтов с местными. Как рассказала пострадавшая, которая в момент нападения ехала на горнолыжный курорт с ним, неизвестные на «субару» изначально начали вести себя подозрительно. Они то обгоняли их по пути в Тетнульди, то останавливались и ждали, перегородив дорогу. Когда Виктор вышел из машины и его схватили, женщина закрылась в салоне. В этот момент один из мужчин начал разбивать стекло и требовать открыть авто. Когда напуганная россиянка согласилась, её увезли в неизвестном направлении.

В горах девушку бросили вместе с машиной, а с Виктором уехали на своей белой «субару». Этот автомобиль позже обнаружили брошенным. С собой у пары туристов было три телефона. Местные, угрожая пистолетом, забрали два из них. Третий пострадавшая успела спрятать.

«Я просила нас отпустить, не убивать, он сказал, никто не собирается вас убивать. Когда они уехали, я смогла вытащить телефон и позвонила в экстренные службы, остановила две проезжающие машины. Потом начала полиция подъезжать. Произошёл кошмар, просто два ужасных человека, которые это сделали. Полиции я предоставила всю информацию, там работает огромное количество людей», — рассказала она.