«Отвёл за авто и выстрелил»: Девушка опознала одного из похитителей россиянина в Грузии
Девушка опознала одного из похитителей россиянина в Грузии, он был судим
Пропавший в Грузии Виктор Соловьёв (в чёрном в ночь исчезновения). Фото © Телеграм / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия
Выжившая после нападения бандитов в Грузии российская туристка рассказала, что её мужа неизвестные увели под предлогом «поговорить», после чего женщина услышала два выстрела. SHOT пообщался с родственниками семейной пары, подвергшейся нападению.
Виктор Соловьёв со своей девушкой поехал на новогодние каникулы отдохнуть в Грузию. В ночь на 4 января пара ехала на «шкоде» на горнолыжный курорт Тетнульди. Остановились возле тоннеля, чтобы снять красивое видео со снегопадом. В этот момент мимо проехала белая «субару», внутри было двое местных мужчин. Спросили помочь ли чем-то, а после отказа — уехали.
Позже туристы снова встретили тот же «субару» на дороге Зугдиди-Местия. На этот раз водитель обратился за помощью к россиянам — попросил дать ему насос. Виктор на всякий случай взял с собой складной нож из бардачка, когда выходил из авто. Уже на улице действительно начался серьёзный конфликт. Суть претензии, со слов девушки, была следующей — «зачем вставали в туннеле и их фотографировали».
«Из «субару» вышли двое и Виктора отвели за автомобиль. После чего девушка услышала два выстрела. Один бандит сел за «субару», второй за «шкоду» Виктора и ехали так дальше какое-то время. Затем девушку бросили в «шкоде» и скрылись на «субару». В итоге не понятно, где Виктор и жив ли он», — поделилась родственница пропавшего мужчины.
Девушка смогла связаться с местной полицией. На данный момент информации о местонахождении Виктора нет. Оба автомобиля удалось найти, их бросили в горах. Нападавших ещё ищут. Россиянка смогла опознать одного преступника — он ранее уже был в розыске в Грузии. Возбуждены дела за «Разбой» и «Незаконный оборот оружия».
Как сообщалось, в Грузии неизвестные совершили нападение на семейную пару из России с целью грабежа, которая находилась в стране в качестве туристов. МВД объявило в розыск двоих человек, которых подозревают в преступлении. Правоохранители уже нашли машину потерпевших, россиянка лежала рядом избитая. Муж пострадавшей Виктор Соловьёв числится пропавшим без вести.