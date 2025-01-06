«Отвёл за авто и выстрелил»: Девушка опознала одного из похитителей россиянина в Грузии

Выжившая после нападения бандитов в Грузии российская туристка рассказала, что её мужа неизвестные увели под предлогом «поговорить», после чего женщина услышала два выстрела. SHOT пообщался с родственниками семейной пары, подвергшейся нападению.

Виктор Соловьёв со своей девушкой поехал на новогодние каникулы отдохнуть в Грузию. В ночь на 4 января пара ехала на «шкоде» на горнолыжный курорт Тетнульди. Остановились возле тоннеля, чтобы снять красивое видео со снегопадом. В этот момент мимо проехала белая «субару», внутри было двое местных мужчин. Спросили помочь ли чем-то, а после отказа — уехали.

Позже туристы снова встретили тот же «субару» на дороге Зугдиди-Местия. На этот раз водитель обратился за помощью к россиянам — попросил дать ему насос. Виктор на всякий случай взял с собой складной нож из бардачка, когда выходил из авто. Уже на улице действительно начался серьёзный конфликт. Суть претензии, со слов девушки, была следующей — «зачем вставали в туннеле и их фотографировали».

«Из «субару» вышли двое и Виктора отвели за автомобиль. После чего девушка услышала два выстрела. Один бандит сел за «субару», второй за «шкоду» Виктора и ехали так дальше какое-то время. Затем девушку бросили в «шкоде» и скрылись на «субару». В итоге не понятно, где Виктор и жив ли он», — поделилась родственница пропавшего мужчины.

Девушка смогла связаться с местной полицией. На данный момент информации о местонахождении Виктора нет. Оба автомобиля удалось найти, их бросили в горах. Нападавших ещё ищут. Россиянка смогла опознать одного преступника — он ранее уже был в розыске в Грузии. Возбуждены дела за «Разбой» и «Незаконный оборот оружия».