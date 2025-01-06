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6 января, 11:30

Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц

Российский турист ушёл из отеля на Гоа и не вернулся, его ищут уже месяц

Иван Ровейн. Обложка © Telegram / SHOT

Иван Ровейн. Обложка © Telegram / SHOT

Российский турист пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Родственники не могут найти его уже месяц, сообщает SHOT. Иван Ровейн — 46-летний бизнесмен из Челябинска, дома занимался грузоперевозками. В Индию он улетел ещё 1 декабря 2024 года, чтобы провести отпуск вместе с друзьями на берегу моря.

На курорте мужчина отдыхал с приятелями, никуда не отлучался. Но 6 декабря челябинец внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся. Больше россиянин на связь не выходил. Поиски вели местная полиция, но безрезультатно, а 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. Они сейчас продолжают искать родственника. Виза у пропавшего россиянина уже закончилась.

Сейчас родные туриста катаются по Индии и опрашивают людей. Парочка местных заявила, что якобы видела похожего россиянина в местном кафе. Семья на связи с российским посольством. За информацию о местонахождении Ивана обещают вознаграждение.

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Ранее сообщалось, что адвокат из Иркутской области умер в хаммаме в Таиланде в первый день нового года. Мужчине резко стало плохо. На помощь пришёл британец, который 10 минут пытался откачать россиянина, но не смог этого сделать. Позднее он вызвал скорую, которая констатировала смерть.

Татьяна Миссуми
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