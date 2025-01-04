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4 января, 19:47

Двухлетний ребёнок из Екатеринбурга заразился в Таиланде вирусом коксаки

Двухлетний ребёнок вернулся с родителями из Таиланда в Екатеринбург, заразившись вирусом коксаки. Болезнь обнаружили у малыша уже по приезде домой, передаёт URA.ru.

«У малыша поднялась температура до 39 градусов, высыпала сыпь. Всё это проявилось уже по возращению из Таиланда домой. Вызвали врачей, провели необходимые исследования и определили, что это вирус коксаки», — объяснил информированный источник.

Болезнь у ребёнка протекает как обычная ветрянка. Однако у этого опасного вируса есть риск развития менингита и летального исхода. Симптомами болезни являются небольшие язвочки, которые появляются на ладонях, ступнях и во рту. Иногда может быть расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея и боль в горле.

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В декабре прошлого года в Ростове-на-Дону умерла 11-летняя девочка с подозрением на вирус коксаки. В медучреждение ребёнок попал ещё 11 ноября — родители привезли дочь из Азова в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь ребёнка больше месяца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Markova

Полина Никифорова
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