11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки умерла в Ростове

Ребёнок с подозрением на вирус Коксаки скончался в реанимации ЦГБ Ростова-на-Дону. По данным Don Mash, 11-летняя девочка попала в больницу ещё 11 ноября — родители привезли дочь из Азова в критическом состоянии. Больше месяца медики боролись за жизнь ребёнка, но этой ночью она умерла.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что первые симптомы болезни у малышки появились вечером 8 ноября. Родители привезли девочку из Азовского района в Ростов, где позже ребёнка госпитализировали в реанимацию ЦГБ. Сначала медики по симптомам решили, что у неё менингит, но позднее возникло подозрение на вирус Коксаки. В ночь на 16 ноября у девочки была зафиксирована остановка сердца, но тогда врачи смогли её реанимировать.