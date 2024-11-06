Вирусолог составил для читателей Life.ru памятку по защите детей от вируса Коксаки
Вирусолог Чумаков: Простые правила гигиены защитят ребёнка от вируса Коксаки
Простые правила гигиены защитят от вируса Коксаки. Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Коксаки — это разновидность энтеровирусной инфекции, поэтому схемы профилактики и лечения здесь такие же, как при других заболевания похожей природы. Об этом читателям Life.ru рассказал вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков.
По его словам, если говорить о безопасности ребёнка, то нужно делать ставку на гигиену: мыть фрукты и овощи, тщательно мыть руки и пить кипячёную воду.
Это не такая уж это опасная инфекция, чтобы бить панику. Какая разница, гриппом заболел ребёнок или этим самым энтеровирусом? Поболеет 2-3 дня, ничего страшного нет. Главное, не беспокоиться особенно. Это всё-таки не ковид. Дети более раннего возраста защищены в большей степени, потому что у них в кишечнике часто обитают непатогенные энтеровирусы, которые защищают их от заражения. А вот уже к 10 годам эта защита ослабевает, а специфического иммунитета, связанного с тем, что ребёнок переболел таким вирусом, иногда даже в лёгкой форме, ещё нет.
доктор биологических наук Пётр Чумаков.
Текущий всплеск заболеваемости, который беспокоит многих родителей, родом из Турции: туристы вернулись с осенних каникул и привезли его в детские сады и школы. По словам собеседника Life.ru, сейчас нет особых условий для распространения вируса, потому что у нас начинается зима.
«Вероятности того, что это будет распространяться и приобретет массовый характер, что будет массивная вспышка, нет», — убеждён вирусолог.
Напомним, ранее российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции, заразившим десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Со временем беспокойство перекинулось и на Россию, куда заболевшие привезли вирус. Родители начали сообщать о случаях инфекции в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку и открыло горячую линию для обращений по этому вопросу.