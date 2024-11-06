Вирусолог составил для читателей Life.ru памятку по защите детей от вируса Коксаки

Это не такая уж это опасная инфекция, чтобы бить панику. Какая разница, гриппом заболел ребёнок или этим самым энтеровирусом? Поболеет 2-3 дня, ничего страшного нет. Главное, не беспокоиться особенно. Это всё-таки не ковид. Дети более раннего возраста защищены в большей степени, потому что у них в кишечнике часто обитают непатогенные энтеровирусы, которые защищают их от заражения. А вот уже к 10 годам эта защита ослабевает, а специфического иммунитета, связанного с тем, что ребёнок переболел таким вирусом, иногда даже в лёгкой форме, ещё нет.