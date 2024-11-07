Коксаки не при чём: Названа причина смерти «беременной» женщины из Подольска
Минздрав Подмосковья: Женщина в Подольске скончалась не от вируса Коксаки
Причиной смерти женщины в подмосковном Подольске стало обострение болезни печени, тогда как ранее предполагалось, что пациентка умерла от вируса Коксаки. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве здравоохранения Московской области.
«Предварительно, смерть пациентки обусловлена осложнением хронического заболевания печени. В настоящее время признаков, указывающих на наличие вируса Коксаки, не выявлено», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что инфрмация о беременности скончавшейся женщины тоже не подтвердилась. В Минздраве подчеркнули, что заключительный диагноз будет оглашён после проведения всех лабораторных исследований.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске умерла 44-летняя женщина, якобы находившаяся на 32-й неделе беременности. Предположительно, она могла заразиться вирусом Коксаки, который привезли в Россию туристы из Турции. В Министерстве здравоохранения Московской области призвали журналистов не делать поспешных выводов о причинах смерти женщины до проведения экспертиз.
freepik / DC Studio