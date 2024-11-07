Коксаки не при чём: Названа причина смерти «беременной» женщины из Подольска

Причиной смерти женщины в подмосковном Подольске стало обострение болезни печени, тогда как ранее предполагалось, что пациентка умерла от вируса Коксаки. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве здравоохранения Московской области.

«Предварительно, смерть пациентки обусловлена осложнением хронического заболевания печени. В настоящее время признаков, указывающих на наличие вируса Коксаки, не выявлено», — уточнили в ведомстве.