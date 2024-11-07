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7 ноября, 16:36

Коксаки не при чём: Названа причина смерти «беременной» женщины из Подольска

Минздрав Подмосковья: Женщина в Подольске скончалась не от вируса Коксаки

Причиной смерти женщины в подмосковном Подольске стало обострение болезни печени, тогда как ранее предполагалось, что пациентка умерла от вируса Коксаки. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве здравоохранения Московской области.

«Предварительно, смерть пациентки обусловлена осложнением хронического заболевания печени. В настоящее время признаков, указывающих на наличие вируса Коксаки, не выявлено», уточнили в ведомстве.

Там добавили, что инфрмация о беременности скончавшейся женщины тоже не подтвердилась. В Минздраве подчеркнули, что заключительный диагноз будет оглашён после проведения всех лабораторных исследований.

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Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске умерла 44-летняя женщина, якобы находившаяся на 32-й неделе беременности. Предположительно, она могла заразиться вирусом Коксаки, который привезли в Россию туристы из Турции. В Министерстве здравоохранения Московской области призвали журналистов не делать поспешных выводов о причинах смерти женщины до проведения экспертиз.

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freepik / DC Studio

Татьяна Миссуми
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