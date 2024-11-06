Стало известно, как вирус Коксаки сказался на турпотоке из РФ в Турцию

Туристы из России, несмотря на опасность заражения вирусом Коксаки, не отказываются от отдыха в Турции. Об этом заявил aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, российские учреждения и Роспотребнадзор не зафиксировали увеличение числа жалоб на ухудшение состояния. Отдыхающие в Белеке и вовсе говорят, что не слышали ни о какой вспышке вируса на побережье.

«Число обращений за медицинской помощью, по данным турецкой стороны, тоже не увеличилось. Оно составляет всего 0,5% все страховых случаев по всем видом заболеваний», — рассказал Горин.