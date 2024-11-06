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6 ноября, 19:37

Стало известно, как вирус Коксаки сказался на турпотоке из РФ в Турцию

Вице-президент РСТ Горин: Роста числа жалоб на вирус Коксаки не зафиксировано

Туристы из России, несмотря на опасность заражения вирусом Коксаки, не отказываются от отдыха в Турции. Об этом заявил aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, российские учреждения и Роспотребнадзор не зафиксировали увеличение числа жалоб на ухудшение состояния. Отдыхающие в Белеке и вовсе говорят, что не слышали ни о какой вспышке вируса на побережье.

«Число обращений за медицинской помощью, по данным турецкой стороны, тоже не увеличилось. Оно составляет всего 0,5% все страховых случаев по всем видом заболеваний», — рассказал Горин.

Также он отметил, что в этом году Турцию посетят не меньше 7 млн россиян, что превышает 50% всех зарубежных поездок граждан РФ.

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Напомним, ранее российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции, заразившим десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Со временем беспокойство перекинулось и на Россию, куда заболевшие привезли вирус. Родители начали сообщать о случаях инфекции в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку и открыло горячую линию для обращений по этому вопросу. Симптомы заболевания очень похожи на грипп: больные жалуются на высокую температуру, головные боли и боли в животе. Кроме того, на теле может появиться сыпь. Россиян призывают не нагнетать ситуацию, а лишь тщательнее следить за своим самочувствием и соблюдать нормы безопасности.

Обложка ©

freepik/boryanam

Алёна Зиновьева
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