В Ростове девочку с подозрением на вирус Коксаки подключили к ИВЛ

В Ростове-на-Дону в искусственную кому под ИВЛ ввели малышку, у которой есть подозрение на болезнь Коксаки. Сейчас ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает DonMash.

В ночь на 16 ноября у девочки была зафиксирована остановка сердце. Орган не работал четыре минуты, но врачам удалось его запустить. Медики продолжают бороться за её жизнь.