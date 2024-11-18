В Ростове девочку с подозрением на вирус Коксаки подключили к ИВЛ
В Ростове-на-Дону в искусственную кому под ИВЛ ввели малышку, у которой есть подозрение на болезнь Коксаки. Сейчас ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает DonMash.
В ночь на 16 ноября у девочки была зафиксирована остановка сердце. Орган не работал четыре минуты, но врачам удалось его запустить. Медики продолжают бороться за её жизнь.
Первые симптомы болезни у малышки появились вечером 8 ноября. Родители привезли девочку из Азовского района в Ростов, где позже ребёнка госпитализировали в реанимацию ЦГБ. Сначала медики по симптомам решили, что у неё менингит, но позднее возникло подозрение на вирус Коксаки. Пациентку долгое время не могли перевезти в областную больницу из-за отсутствия реанимобиля. В итоге всё получилось.
Напомним, что ранее российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции, который заразил десятки отдыхающих, несмотря на опровержения местных властей и гостиниц. Постепенно беспокойство охватило и Россию, куда заболевшие привезли вирус. Родители начали сообщать о случаях инфекции в школах и детских садах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство инициировало проверку и открыло горячую линию для обращений по этому вопросу. Симптомы заболевания напоминают грипп: больные жалуются на высокую температуру, головные боли и боли в животе. Также может появиться сыпь на теле. Россиян призывают не паниковать, а внимательнее следить за своим состоянием и соблюдать меры предосторожности.
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