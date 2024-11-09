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Регион
9 ноября, 13:56

Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Коксаки в России

Попова: Риски распространения вируса Коксаки в России отсутствуют

Угрозы для распространения вируса Коксаки в России отсутствуют. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в Российской Федерации, включая вирус Коксаки, нет», — заявила Попова в беседе с журналистами в кулуарах первой министерской конференции партнёрского форума Россия — Африка.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в этом году был зафиксирован незначительный подъём заболеваемости. Такое же наблюдалось и семь лет назад. Речь идёт как о Коксаки, так и о других энтеровирусах. К середине сентября подъём заболеваемости сошёл на нет.

Напомним, ранее Life.ru писал, что российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции. Со временем зараза перекинулась в Россию, куда заболевшие привезли вирус. Родители стали сообщать о случаях заражения в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство открыло горячую линию для обращений по этому вопросу. Также в Роспотребнадзоре назвали четыре опасных симптома Коксаки, при которых нужно срочно вызывать скорую.

Проблемы с сердцем, ЖКТ и ЦНС: Врач предупредил о серьёзнейших последствиях вируса Коксаки
Проблемы с сердцем, ЖКТ и ЦНС: Врач предупредил о серьёзнейших последствиях вируса Коксаки
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Shutterstock / FOTODOM / Babul Hosen

Полина Никифорова
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