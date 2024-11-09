Роспотребнадзор оценил риски распространения вируса Коксаки в России

Глава Роспотребнадзора добавила, что в этом году был зафиксирован незначительный подъём заболеваемости. Такое же наблюдалось и семь лет назад. Речь идёт как о Коксаки, так и о других энтеровирусах. К середине сентября подъём заболеваемости сошёл на нет.