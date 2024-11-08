Роспотребнадзор назвал 4 опасных симптома Коксаки, при которых нужно срочно звать скорую

Вводить масочный режим в России из-за вируса Коксаки, как это было во время пандемии коронавируса, не планируется. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора и перечислили тревожные симптомы, при которых следует вызывать врача.

Там заверили, что ситуация в стране находится на строгом контроле. В школах и детских садах будут проводиться утренние проверки на наличие у детей симптомов болезни. Если у ребёнка найдут признаки Коксаки, то его немедленно изолируют из коллектива.