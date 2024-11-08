Роспотребнадзор назвал 4 опасных симптома Коксаки, при которых нужно срочно звать скорую
Роспотребнадзор: Вводить масочный режим в РФ из-за вируса Коксаки не планируется
Вводить масочный режим в России из-за вируса Коксаки, как это было во время пандемии коронавируса, не планируется. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора и перечислили тревожные симптомы, при которых следует вызывать врача.
Там заверили, что ситуация в стране находится на строгом контроле. В школах и детских садах будут проводиться утренние проверки на наличие у детей симптомов болезни. Если у ребёнка найдут признаки Коксаки, то его немедленно изолируют из коллектива.
Однако в первую очередь за самочувствием детей необходимо следить родителям. Если у ребёнка есть сыпь на теле, повышение температуры, кашель, жидкий стул и прочее, то необходимо обращаться за помощью к врачу. В целях профилактики надо тщательно мыть руки после возвращения домой и перед едой. Также следует пить бутилированную или кипячённую воду и ей же мыть фрукты и овощи.
Напомним, ранее российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции, заразившим десятки отдыхающих. Со временем беспокойство перекинулось и на Россию, куда заболевшие привезли вирус. Родители начали сообщать о случаях инфекции в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку и открыло горячую линию для обращений по этому вопросу. Симптомы заболевания очень похожи на грипп: больные жалуются на высокую температуру, головные боли и боли в животе. Кроме того, на теле может появиться сыпь. Россиян призывают не нагнетать ситуацию, а лишь тщательнее следить за своим самочувствием и соблюдать нормы безопасности.