Проблемы с сердцем, ЖКТ и ЦНС: Врач предупредил о серьёзнейших последствиях вируса Коксаки
Терапевт Кондрахин: Тяжёлое течение вируса Коксаки можно сравнить с полиомиелитом
Болезнь, вызванная вирусом Коксаки, иногда может протекать в довольно тяжёлой форме, напоминающей полиомиелит. К слову, недуг имеет американское происхождение и назван по городу Коксаки (округ Грин, штат Нью-Йорк), где его и обнаружили.
Тем не менее, Коксаки относится к энтеровирусамм. Об этом рассказал терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, в группе риска по заражению находятся в основном дети из-за замкнутости коллективов и несоблюдения правил гигиены.
«Это не говорит о том, что взрослые не болеют. Просто они переносят такие состояния намного легче, чем несовершеннолетние», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Врач отметил, что вирус Коксаки не является смертельным заболеванием, однако может быть осложнён сопутствующими недугами, а также при ослабленном иммунитете спровоцировать развитие энцефалита или менингита, который при отсутствии своевременного лечения может привести к летальному исходу.
Кроме того, вирус Коксаки может вызвать проблемы с центральной нервной системой, болезни сердца, поджелудочной и ЖКТ, лихорадку и неврологические осложнения. Симптомами недуга можно считать высокую температуру, сыпь на ногах, руках, рядом со ртом, на ягодицах и половых органах, а также волдыри во рту, предупредил эксперт.
Врач также дал рекомендации по профилактике вируса Коксаки. Он призвал соблюдать правила гигиены, чаще проводить дома уборку и проветривать помещения, держаться подальше от общественных уборных, приходя в квартиру, переодеваться на входе, а также не прикасаться руками и губами к лицам других людей.
Напомним, российские туристы столкнулись с распространением вируса Коксаки в Турции. Со временем беспокойство перекинулось в Россию, куда заболевшие привезли вирус. Родители начали сообщать о случаях заражения в школах и детсадах, что привлекло внимание Роспотребнадзора. Ведомство открыло горячую линию для обращений по этому вопросу. Роспотребнадзор назвал 4 опасных симптома Коксаки, при которых нужно срочно звать скорую.
pixabay / geralt