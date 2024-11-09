Проблемы с сердцем, ЖКТ и ЦНС: Врач предупредил о серьёзнейших последствиях вируса Коксаки

Болезнь, вызванная вирусом Коксаки, иногда может протекать в довольно тяжёлой форме, напоминающей полиомиелит. К слову, недуг имеет американское происхождение и назван по городу Коксаки (округ Грин, штат Нью-Йорк), где его и обнаружили.

Тем не менее, Коксаки относится к энтеровирусамм. Об этом рассказал терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, в группе риска по заражению находятся в основном дети из-за замкнутости коллективов и несоблюдения правил гигиены.

«Это не говорит о том, что взрослые не болеют. Просто они переносят такие состояния намного легче, чем несовершеннолетние», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Врач отметил, что вирус Коксаки не является смертельным заболеванием, однако может быть осложнён сопутствующими недугами, а также при ослабленном иммунитете спровоцировать развитие энцефалита или менингита, который при отсутствии своевременного лечения может привести к летальному исходу.

Кроме того, вирус Коксаки может вызвать проблемы с центральной нервной системой, болезни сердца, поджелудочной и ЖКТ, лихорадку и неврологические осложнения. Симптомами недуга можно считать высокую температуру, сыпь на ногах, руках, рядом со ртом, на ягодицах и половых органах, а также волдыри во рту, предупредил эксперт.