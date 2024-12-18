Странная эпидемия «лёгкого ковида» начала массово косить россиян

Россияне массово жалуются на эпидемию «лёгкого ковида», которая у всех проявляется одинаковыми симптомами. У заражённых сильнейшая ломота тела, головная боль, вялость и всё это при довольно невысокой температуре — около 37,5 градусов, пишет SHOT .

Ни насморка, ни боли в горле, как при ОРВИ, у заболевших нет. Болезнь загоняет в постель на несколько дней. Эпидемия «лёгкого ковида» началась ещё в середине ноября, сейчас же заболевших стало гораздо больше. По словам больных, заболевание похоже на коронавирус, только «усечённый». Поэтому некоторые прозвали его «лёгкий ковид». Все пациенты предполагают, что заразились от заболевших.