Странная эпидемия «лёгкого ковида» начала массово косить россиян
SHOT: Россияне массово жалуются на эпидемию «лёгкого ковида»
Россияне массово жалуются на эпидемию «лёгкого ковида», которая у всех проявляется одинаковыми симптомами. У заражённых сильнейшая ломота тела, головная боль, вялость и всё это при довольно невысокой температуре — около 37,5 градусов, пишет SHOT.
Ни насморка, ни боли в горле, как при ОРВИ, у заболевших нет. Болезнь загоняет в постель на несколько дней. Эпидемия «лёгкого ковида» началась ещё в середине ноября, сейчас же заболевших стало гораздо больше. По словам больных, заболевание похоже на коронавирус, только «усечённый». Поэтому некоторые прозвали его «лёгкий ковид». Все пациенты предполагают, что заразились от заболевших.
Продолжительность болезни от 3 до 5 дней, но состояние усталости и вялости длится до двух недель. Некоторые пациенты среди прочего жалуются на першение в горле.
Ранее Life.ru сообщил, что в Турции случилась вспышка вируса Коксаки. За последние дни заразилось несколько десятков детей и взрослых. Турецкие власти заявили, что отдыхающие в Белеке не жаловались на вирус. В местных отелях также отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов.