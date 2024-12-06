Грозит эпидемия: На Украине растёт число непобедимых супербактерий, инфекция проникла в ВСУ

На Украине растёт число «чрезвычайно патогенных» бактерий с лекарственной устойчивостью. Учёные обнаружили несколько видов микроорганизмов у 150 раненых солдат. Бактерии проявляют устойчивость к антибиотикам, а шесть процентов из них демонстрируют резистентность ко всем протестированным лекарствам, пишет The Independent.

Одной из причин, по которой такие инфекции сложно лечить, является образование «необычайно» большого объёма слизи. По словам экспертов, распространение будет продолжаться до тех пор, пока пациентов нельзя будет изолировать и лечить должным образом.

«Возможно, мы недооценили бактерии … у них всё ещё есть полный набор генов, которые делают их способными вызывать заболевания. Это удивительно для всех нас и, к сожалению, тревожный знак на будущее», — заявил автор исследования Кристиан Рисбек.