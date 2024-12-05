Учёные доказали: бактерии умеют танцевать в унисон

Учёные из Университета Делфта обнаружили, что бактерии E. coli обладают удивительной способностью синхронизировать свои движения, создавая упорядоченность в хаотичных биологических системах. Это исследование было опубликовано в журнале Small.

Для проведения эксперимента учёные сконструировали специальные устройства, в которых удерживались отдельные бактерии. Это микроловушки, которые соединялись узкими каналами, что позволяло микроорганизмам взаимодействовать гидродинамически. В результате бактериальные движения становились синхронными.

«Это было удивительное открытие для нашей команды. Наблюдая синхронные движения бактерий, мы не только увидели природу в её совершенстве, но и лучше поняли механизмы самоорганизации на микроскопическом уровне», — сказал Фарбод Алижани, руководитель проекта.

Такое явление можно объяснить с точки зрения гидродинамических процессов, которые возникают из-за движения жидкости, вызванного бактериями. Количественный анализ этих сил показал, что синхронизация бактерий соответствует универсальным математическим закономерностям.

Разработанная технология имеет потенциал для применения в медицине. Она позволяет проводить тестирование антибиотиков, измеряя изменения в поведении бактерий до и после введения лекарства. Это даёт возможность отслеживать, как движение бактерий реагирует на воздействие медикаментов.

В дальнейшем исследовательская группа планирует найти более сложные бактериальные системы, создавая сети синхронизированных микроорганизмов. Такой подход может стать важным шагом в понимании координации микроскопических систем и их применения в биотехнологиях и медицине.

Результаты этого исследования представляют собой значительное достижение в области бионауки и открывают новые горизонты для развития в научных сферах.